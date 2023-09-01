21-24 сентября на «Розе Хутор» пройдет музыкальный фестиваль New Star Weekend

С 21 по 24 сентября на территории курорта «Роза Хутор» состоится второй ежегодный музыкальный фестиваль New Star Weekend. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Зрителей ждут четыре музыкальные сцены, серия спортивных событий, диджей-сеты на фоне водопадов, арт-объекты и ночные световые инсталляции. На Vibes Stage в лучах закатного солнца с лайвами выступят Blizkey, Меджикул, Symbol, fck stereotypes и другие. На Local Stage соберутся представители локальной сцены.

Спортивная программа New Star Weekend познакомит всех гостей вне зависимости от уровня подготовки или специальной экипировки с горами курорта «Роза Хутор». В формате прогулки по горным тропам в сопровождении музыкального гида гости фестиваля поднимутся от Горной Олимпийской деревни до отметки в 1600 метров над уровнем моря. На финише прогулки участников ждет камерный концерт от звездного гида, имя которого держится в секрете.

Помимо музыкальных и спортивных активностей в программе также запланирована йога в горах и показы фильмов. Купить билеты и узнать больше о программе мероприятия можно на официальном сайте New Star Weekend.