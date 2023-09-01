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16:12, 1 сентября 2023Бывший СССР

На Украине оценили угрозу от размещения в Белоруссии ядерного оружия

Глава ГУР Буданов: полученное Белоруссией ядерное оружие не угрожает Украине
СюжетЯдерное оружие в Белоруссии

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов оценил угрозу от размещения в Белоруссии ядерного оружия. Об этом он высказался в интервью украинскому телеканалу «1+1».

По его мнению, риск от полученного Минском ядерного вооружения нулевой. «Потому что это не ядерное оружие, а способ ядерного сдерживания, это политическая игра. Кроме того, в Белоруссию привезли ядерные бомбы для самолетов Су-27М», — заявил глава ГУР.

Ранее сообщалось, что в интервью Буданов также предложил перенести боевые действия на российскую территорию. «Чем шире будут операции, тем лучше», — предположил он. До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не желает переносить вооруженный конфликт на территорию России.

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    Алевтина Запольская
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