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17:07, 1 сентября 2023Россия

Курскую область обстреляли со стороны Украины

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле села Троицкое

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Троицкое Кореневского района Курской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Сегодня со стороны Украины было обстреляно село Троицкое Кореневского района. Зафиксировано три прилета», — пояснил он.

По его словам, пострадавших нет. В результате атаки оказался поврежден фасад одного из жилых домов. Кроме того, обстрел повредил линию электропередачи. Старовойт заверил, что специалисты начнут ее восстанавливать, как только появится возможность.

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    Никита Абрамов
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