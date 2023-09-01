Курскую область обстреляли со стороны Украины

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле села Троицкое

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Троицкое Кореневского района Курской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Сегодня со стороны Украины было обстреляно село Троицкое Кореневского района. Зафиксировано три прилета», — пояснил он.

По его словам, пострадавших нет. В результате атаки оказался поврежден фасад одного из жилых домов. Кроме того, обстрел повредил линию электропередачи. Старовойт заверил, что специалисты начнут ее восстанавливать, как только появится возможность.

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