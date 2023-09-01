Собянин и Мишустин открыли новую школу в московском районе

Собянин и Мишустин открыли новую школу в Москворечье-Сабурове

Мэр Москвы Сергей Собянин и премьер-министр России Михаил Мишустин открыли новое здание школы в московском районе Москворечье-Сабурово. Об этом глава столицы рассказал в своем Telegram-канале.

«Вместе с председателем правительства России Михаилом Мишустиным посетили новое здание школы №1579», — сообщил Собянин.

Образовательный комплекс состоит из пяти школьных зданий и шести детских садов, в которых учатся 4838 детей. В новом корпусе сели за парты более 500 учеников.

Работа учреждения выстроена на базе уникальной платформы «Московская электронная школа» (МЭШ). Сервис используют все столичные школы, среди пользователей — 2,8 миллиона педагогов, школьников и их родителей.

Мэр Москвы добавил, что следующая цель в развитии МЭШ — персонифицированный подход к каждому ученику. С помощью искусственного интеллекта система будет выдавать рекомендации школьникам, учитывая их способности и интересы.

Ранее Собянин рассказал, что столичные школьники и студенты колледжей помогут Главархиву Москвы исследовать уникальные документы. Часть материалов, отобранных учениками, войдет в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Москвы.