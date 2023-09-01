Скорость электросамокатов ограничили в Стамбуле

В Стамбуле ограничили скорость электросамокатов до 12,5 км/ч в пяти районах

В пяти районах турецкого Стамбула ограничили скорость движения электросамокатов. Такое решение принял транспортно-координационный центр (UKOME) города, сообщает издание Rayhaber.

Новые правила коснутся районов Кадыкей, Шишли, Бешикташ, Бейоглу и Фатих — в них максимальная скорость электросамокатов будет снижена с 20 до 12,5 километра в час.

Власти также решили сделать пешеходными зоны около исторических достопримечательностей Стамбула. Так, свободными от транспорта станут пространство у стен Феодосия — фортификационного сооружения Константинополя начала V столетия — и площади Топкапы, где расположен главный дворец Османской империи, построенный в XV веке.

Ранее жители Москвы и Санкт-Петербурга захотели запретить сервисы аренды электросамокатов. Против кикшеринга проголосовали 62 процента москвичей и 66 процентов петербуржцев.