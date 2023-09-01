Эскортник назвал неожиданную причину роста популярности секс-услуг среди женщин

Бывший эскортник из Австралии назвал неожиданную причину, по которой секс-услуги становятся все более популярными у женщин. Об этом сообщает PerthNow.

Мужчина по имени Дэн, работавший под псевдонимом Митч Ларссон, рассказал, что сам половой акт для большинства его клиенток имел далеко не главное значение. «Это немного грустно, но часто все, что мне нужно сделать — это проявить немного ласки. И это автоматически становится чем-то необычным для клиенток, и тоскуют они именно по этому», — заявил Дэн.

Он рассказал, что большинству женщин, пользовавшихся его услугами, не хватает внимания, заботы и любви. Именно отсутствие этих чувств в отношениях, по его мнению, является причиной роста популярности мужских эскорт-услуг. «Эти чувства ведь не так сложно проявить самому», — отметил секс-работник, обращаясь к мужчинам. Он также рассказал, что ему много раз приходилось помогать клиенткам снова обрести их давно утраченную чувственную сторону.

Тем не менее сейчас Дэн больше не занимается эскортом, так как у него завязались романтические отношения. Кроме того, он признался, что эта работа довела его до эмоционального выгорания.

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