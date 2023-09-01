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20:38, 1 сентября 2023Путешествия

Туристы на гидроциклах зашли в воды Алжира и попали под обстрел береговой охраны

MWN: отдыхавшие в Марокко туристы попали под обстрел береговой охраны Алжира
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Валерий Лукьянов / Russian Look / Globallookpress.com

Туристы, отдыхавшие на пляже Саидия в Марокко, зашли на гидроциклах в территориальные воды Алжила и попали под обстрел береговой охраны страны. Об этом сообщает местное издание Morocco World News (MWN).

Уточняется, что несколько человек на гидроциклах унесло в море из-за непогоды. Потерявшиеся путешественники наткнулись на катер алжирской береговой охраны и попытались узнать у их представителей, как вернуться обратно. После короткого разговора туристы начали отплывать, однако алжирцы открыли им в спину огонь.

Двоим отдыхающим не удалось выжить, одна получила ранения. По словам двух уцелевших, они не оказывали сопротивление и не проявляли агрессию к алжирской стороне.

Ранее на Мальдивах туристка решила поплавать с акулами и была укушена за плечо и верхнюю часть спины. Тем не менее сразу после произошедшего девушка обработала раны и снова пошла нырять в воду с опасными хищниками.

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    Зарина Дзагоева
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