Туристы на гидроциклах зашли в воды Алжира и попали под обстрел береговой охраны

MWN: отдыхавшие в Марокко туристы попали под обстрел береговой охраны Алжира

Туристы, отдыхавшие на пляже Саидия в Марокко, зашли на гидроциклах в территориальные воды Алжила и попали под обстрел береговой охраны страны. Об этом сообщает местное издание Morocco World News (MWN).

Уточняется, что несколько человек на гидроциклах унесло в море из-за непогоды. Потерявшиеся путешественники наткнулись на катер алжирской береговой охраны и попытались узнать у их представителей, как вернуться обратно. После короткого разговора туристы начали отплывать, однако алжирцы открыли им в спину огонь.

Двоим отдыхающим не удалось выжить, одна получила ранения. По словам двух уцелевших, они не оказывали сопротивление и не проявляли агрессию к алжирской стороне.

Ранее на Мальдивах туристка решила поплавать с акулами и была укушена за плечо и верхнюю часть спины. Тем не менее сразу после произошедшего девушка обработала раны и снова пошла нырять в воду с опасными хищниками.