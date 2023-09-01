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15:35, 1 сентября 2023Россия

Московский школьник обыграл Мишустина в пинг-понг

Премьер Мишустин сыграл в настольный теннис с московским школьником

Премьер-министр России Михаил Мишустин в честь 1 сентября посетил московскую школу №1579, где сыграл в настольный теннис с одним из учеников. Видео матча между российским премьером и школьником публикует РИА Новости.

Председатель правительства посетил спортивный зал в школе, где дети играли в пинг-понг. Мэр столицы Сергей Собянин предложил Мишустину попробовать свои силы в игре с одним из учеников. При этом московский градоначальник заметил, что Мишустину дали хорошую ракетку, и предложил себя в качестве судьи.

По итогу партии школьник обыграл российского премьера, в конце они пожали друг другу руки и поблагодарили за игру. Позже Мишустин посетил зал, где шел урок по баскетболу.

Ранее Мишустин высказался об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ). По его словам, этот вопрос требует серьезных обсуждений — ЕГЭ является мощным социальным лифтом для жителей российских регионов, которые хотят поступить в ведущие университеты.

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