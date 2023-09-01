В Госдуме назвали условия укрепления рубля

Депутат Делягин: обязательная продажа валютной выручки укрепила бы рубль

Укрепление рубля возможно при определенных мерах Центрального Банка (ЦБ) России, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Курс доллара определяется спросом и предложением. C другой стороны, предложение валюты на валютном рынке и рублевый спрос на валюту, который появляется на валютном рынке, в решающей степени определяется Банком России, объяснил парламентарий.

«Банк России повысил процентную ставку, а повышение процентной ставки в текущих условиях ведет к усилению предложения рубля на валютном рынке, соответственно, к понижательному давлению на рубль. Реальный сектор видит, что кредит становится еще дороже, отказывается от инвестиционных проектов, и те рубли, которые реальный сектор аккумулировал на инвестиции из-за повышения процентной ставки приходят на валютный рынок и заваливают рубль», — описал ситуацию политик.

По его словам, существует много мер для укрепления национальной валюты. В частности, это введение обязательной продажи валютной выручки на бирже, ограничение или полный запрет на вывод капитала, установка правил введения валютных торгов. «Например, можно установить, что осуществлять любые валютные спекуляции можно, но только внутри дня, а по итогам дня, если какой-то банк хочет скупить валюту, то только под импортный контракт. И таких мер достаточно много. Так что курс рубля всецело определяется Банком России и его желанием. Захотели — уронили, захотели — укрепили», — сказал Делягин.

В ходе торгов на Московской бирже 30 августа курс доллара превысил 96 рублей, европейская валюта подорожала до 105 рублей.

Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заподозрил Центробанк России в сознательном ослаблении рубля.

