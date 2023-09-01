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17:32, 1 сентября 2023Моя страна

Во Владимировской области благоустроят свыше 100 общественных территорий

«КП»: 137 общественных территорий благоустроят во Владимировской области

Фото: Sergey Konstantinov / Unsplash

Свыше 100 общественных территорий благоустроят во Владимировской области. Об этом пишет «Комсомольская правда» («КП») со ссылкой на пресс-службу правительство региона.

Так, стало известно, что на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» выделено почти полмиллиарда рублей», которые направят на благоустройство 137 территорий.

Отмечается, что в порядок приведут 105 дворов и 32 общественных пространства, среди которых парки, скверы и площади.

Ранее в августе сообщалось, что в Нижнем Новгороде на Верхневолжской набережной появился новый фонтан. Уточняется, что его построили в сквере имени Нестерова, часть которого была благоустроена в 2021 году во время подготовки к 800-летию города.

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    Фариза Бацазова
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