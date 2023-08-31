В Нижнем Новгороде появился новый фонтан
На Верхневолжской набережной в Нижнем Новгороде появился новый фонтан
В Нижнем Новгороде на Верхневолжской набережной появился новый фонтан. Об этом пишет портал nn.ru.
Отмечается, что его построили в сквере имени Нестерова, часть которого была благоустроена в 2021 году во время подготовки к 800-летию города.
По данным издания, тогда в сквере высадили деревья и кустарники, заменили покрытие тротуаров, лавочки, освещение. Общая стоимость работ составила более 23 миллионов рублей.
Ранее в августе стало известно, что в Краснодаре расширят и обследуют Большой Солнечный остров. Об этом сообщил главный архитектор города Илья Чикаев.