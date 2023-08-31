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19:13, 31 августа 2023Моя страна

В Нижнем Новгороде появился новый фонтан

На Верхневолжской набережной в Нижнем Новгороде появился новый фонтан

Фото: Наталья Бурухина / nn.ru

В Нижнем Новгороде на Верхневолжской набережной появился новый фонтан. Об этом пишет портал nn.ru.

Отмечается, что его построили в сквере имени Нестерова, часть которого была благоустроена в 2021 году во время подготовки к 800-летию города.

По данным издания, тогда в сквере высадили деревья и кустарники, заменили покрытие тротуаров, лавочки, освещение. Общая стоимость работ составила более 23 миллионов рублей.

Ранее в августе стало известно, что в Краснодаре расширят и обследуют Большой Солнечный остров. Об этом сообщил главный архитектор города Илья Чикаев.

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    Фариза Бацазова
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