На Верхневолжской набережной в Нижнем Новгороде появился новый фонтан

В Нижнем Новгороде на Верхневолжской набережной появился новый фонтан. Об этом пишет портал nn.ru.

Отмечается, что его построили в сквере имени Нестерова, часть которого была благоустроена в 2021 году во время подготовки к 800-летию города.

По данным издания, тогда в сквере высадили деревья и кустарники, заменили покрытие тротуаров, лавочки, освещение. Общая стоимость работ составила более 23 миллионов рублей.

Ранее в августе стало известно, что в Краснодаре расширят и обследуют Большой Солнечный остров. Об этом сообщил главный архитектор города Илья Чикаев.