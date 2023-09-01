Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:12, 1 сентября 2023Бывший СССР

Зеленский пообещал остановить ослабление Украины изнутри

Зеленский пообещал избавиться от тех, кто пытается ослабить Украину изнутри

Фото: Theodore Manolopoulos / Reuters

Глава Украины Владимир Зеленский пообещал избавиться от тех, кто пытается ослабить страну изнутри. Об этом намерении он написал в своем Telegram-канале.

Президент рассказал, что провел совещание с правоохранителями, на котором обсуждалась необходимость очистить страну. «Продолжают очищать государство от тех, кто до сих пор пытается ослаблять Украину изнутри», — сообщил он. По словам Зеленского, осень будет плодотворной в этом вопросе.

Ранее стало известно, что украинский лидер лично занялся проблемой коррупции в военкоматах страны. В частности, он уволил всех региональных чиновников, которые были ответственны за призыв на военную службу. Помимо этого, были проведены обыски более чем в 200 призывных пунктах.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Минюст признал иноагентом российского нобелевского лауреата

    Сына Эдварда Радзинского признали иноагентом

    Сомнолог предупредила о мешающих сну продуктах

    «Ак Барс» обыграл ЦСКА в первом матче регулярного чемпионата КХЛ

    Попрыгавший на крыше такси в Подмосковье ребенок возмутил местных жителей

    Плывущие по затопленной улице в Мексике автомобили попали на видео

    Дания решила увеличить помощь Украине и Грузии до 217 миллионов долларов

    Комика Руслана Белого признали иноагентом

    Зеленский пообещал остановить ослабление Украины изнутри

    Экс-замначальника отдела полиции требовал деньги с россиян по ложному поводу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости