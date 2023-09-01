Зеленский пообещал остановить ослабление Украины изнутри
Зеленский пообещал избавиться от тех, кто пытается ослабить Украину изнутри
Глава Украины Владимир Зеленский пообещал избавиться от тех, кто пытается ослабить страну изнутри. Об этом намерении он написал в своем Telegram-канале.
Президент рассказал, что провел совещание с правоохранителями, на котором обсуждалась необходимость очистить страну. «Продолжают очищать государство от тех, кто до сих пор пытается ослаблять Украину изнутри», — сообщил он. По словам Зеленского, осень будет плодотворной в этом вопросе.
Ранее стало известно, что украинский лидер лично занялся проблемой коррупции в военкоматах страны. В частности, он уволил всех региональных чиновников, которые были ответственны за призыв на военную службу. Помимо этого, были проведены обыски более чем в 200 призывных пунктах.