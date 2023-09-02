Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:46, 2 сентября 2023Бывший СССР

Власти Молдавии обвинили в намеренном банкротстве аграриев

Экс-президент Додон: власти намеренно банкротят аграриев, чтобы те продали землю
СюжетПротесты на Украине

Фото: Sputnik / РИА Новости

Власти Молдавии обвинили в намеренном банкротстве аграриев, чтобы те продавали свои земли иностранцам из-за финансовой несостоятельности. Об этом заявил бывший президент и лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон в своем Telegram-канале.

По словам Додона, действующий президент страны Майя Санду и ее «спонсоры» хотят принять закон, позволяющий иностранцам приобретать сельскохозяйственные земли в Молдавии.

«Вот почему власти хотят довести сельхозпроизводителей до банкротства — в расчете на то, что в отсутствие денег на обработку земель аграрии продадут их иностранным гражданам. И тогда все сельскохозяйственные земли в Молдове будут скуплены западниками», — заявил он.

Материалы по теме:
Отношения Грузии и ЕС на грани разрыва. Почему европейцы рискуют потерять союзника ради освобождения Михаила Саакашвили?
Отношения Грузии и ЕС на грани разрыва.Почему европейцы рискуют потерять союзника ради освобождения Михаила Саакашвили?
Сегодня
«Каждая из сторон что-то потеряет» Азербайджан и Армения близки к миру после 35 лет конфликта. Кому достанется Карабах?
«Каждая из сторон что-то потеряет»Азербайджан и Армения близки к миру после 35 лет конфликта. Кому достанется Карабах?
31 мая 2023

Из-за отсутствия средств молдавские фермеры в 2023 году не смогут обработать десятки тысяч гектаров земли. Из-за печального положения аграриев возникают огромные риски для продовольственной безопасности, добавил Додон.

В июне 2023-го молдавские аграрии устроили протесты, чтобы добиться снижения НДС на зерновые, ограничений импорта дешевого зерна с Украины и выплаты компенсаций за зерно первой группы и на дизтопливо. После серии забастовок в Кишиневе власти пообещали разобраться с проблемой. Однако уже в середине августа фермеры заявили, что кабмин не сдержал обещаний, усложнив процедуру получения господдержки, из-за чего многим производителям пришлось отказаться от компенсаций.

По словам представителя ассоциации «Сила фермеров» Иона Плэмэдялэ, фермеры страны столкнулись с обманом со стороны властей, саботирующих процесс предоставления помощи, которая «и без того минимальна и запаздывает».

Ранее Партия социалистов Молдавии заявила о рисках для существования самого государства. Представители партии заявили, что за последние 30 лет страна еще никогда не оказывалась в «таком глубоком системном кризисе, который может поставить под вопрос само существование нашего государства». По мнению социалистов, действующая власть руководствуется не интересами народа, а личными амбициями и корыстными интересами.

Что думаешь? Оцени!
    Вячеслав Агапов
    Обсудить
    Последние новости

    Российский военный назвал самые напряженные направления в зоне СВО

    Во Франции назвали опасным сохранение дипмиссии в Нигере на фоне переворота

    Пользователей сети разозлил наряд Самойловой для школьной линейки

    Путин посетил школу и досуговый центр в Тверской области

    Подсчитаны расходы Германии на фоне поломки самолета главы МИД

    В США заявили о возможности полного уничтожения Техаса «Сарматом»

    Стала известна судьба первоклассницы из мема «никакого праздника»

    В ДНР заявили о неудачном контрнаступлении Украины

    Новую учительницу нашли для класса не говорящих по-русски детей

    В Габоне объявили об открытии сухопутных и воздушных границ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости