Экс-президент Додон: власти намеренно банкротят аграриев, чтобы те продали землю

Власти Молдавии обвинили в намеренном банкротстве аграриев, чтобы те продавали свои земли иностранцам из-за финансовой несостоятельности. Об этом заявил бывший президент и лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон в своем Telegram-канале.

По словам Додона, действующий президент страны Майя Санду и ее «спонсоры» хотят принять закон, позволяющий иностранцам приобретать сельскохозяйственные земли в Молдавии.

«Вот почему власти хотят довести сельхозпроизводителей до банкротства — в расчете на то, что в отсутствие денег на обработку земель аграрии продадут их иностранным гражданам. И тогда все сельскохозяйственные земли в Молдове будут скуплены западниками», — заявил он.

Из-за отсутствия средств молдавские фермеры в 2023 году не смогут обработать десятки тысяч гектаров земли. Из-за печального положения аграриев возникают огромные риски для продовольственной безопасности, добавил Додон.

В июне 2023-го молдавские аграрии устроили протесты, чтобы добиться снижения НДС на зерновые, ограничений импорта дешевого зерна с Украины и выплаты компенсаций за зерно первой группы и на дизтопливо. После серии забастовок в Кишиневе власти пообещали разобраться с проблемой. Однако уже в середине августа фермеры заявили, что кабмин не сдержал обещаний, усложнив процедуру получения господдержки, из-за чего многим производителям пришлось отказаться от компенсаций.

По словам представителя ассоциации «Сила фермеров» Иона Плэмэдялэ, фермеры страны столкнулись с обманом со стороны властей, саботирующих процесс предоставления помощи, которая «и без того минимальна и запаздывает».

Ранее Партия социалистов Молдавии заявила о рисках для существования самого государства. Представители партии заявили, что за последние 30 лет страна еще никогда не оказывалась в «таком глубоком системном кризисе, который может поставить под вопрос само существование нашего государства». По мнению социалистов, действующая власть руководствуется не интересами народа, а личными амбициями и корыстными интересами.