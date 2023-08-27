В Молдавии увидели риски для существования государства

Партия социалистов Молдавии заявила о рисках для существования государства

Партия социалистов Молдавии увидела риски для существования самого государства, об этом говорится на сайте партии.

«Сегодня, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что еще никогда за минувшие три десятилетия Республика Молдова не оказывалась в таком глубоком системном кризисе, который может поставить под вопрос само существование нашего государства», — заявили в партии.

По мнению социалистов, молдавская власть довела республику до социально-экономического, энергетического и политического кризиса. Руководство страны действует на основе личных амбиций, корыстных интересов, а не интересов государства и народа, отметили они.

Ранее власти Молдавии заявили об угрозе нехватки электричества. Последние два зимних сезона из бюджета выделялись «существенные суммы», чтобы компенсировать рост цен на энергоносители, объяснила президент республики Майя Санду.