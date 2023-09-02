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17:36, 2 сентября 2023Мир

Папа Римский призвал власти Монголии «вместе строить мирное будущее»

Папа Римский пожелал установления мира, как после завоеваний Монгольской империи

Фото: António Pedro Santos / Pool / Getty Images

Папа Римский Франциск прибыл в Монголию и выступил с речью, в которой призвал власти страны «вместе строить мирное будущее». Об этом сообщается на сайте итальянского информационного агентства ANSA.

По данным источника, понтифик также пожелал установления мира, как это было в эпоху после завоеваний Монгольской империи.

«Дай Бог, чтобы на земле, опустошенной многочисленными конфликтами, было восстановлено то, что когда-то называлось «pax mongolica» («Монгольский мир»)», — обратился Франциск к монгольским властям во время своего визита в эту страну Азии.

Издание отмечает, что затем Папа Римский встретился с епископами и представителями духовенства в соборе Святых Петра и Павла в Улан-Баторе. На мероприятии присутствовало около двух тысяч человек, в том числе священники, миссионеры, монахи и пастырские работники.

Ранее Франциск осудил войну человечества против природы и призвал людей закончить эту борьбу. Понтифик заявил, что в начале октября 2023 года выпустит документ об охране окружающей среды.

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    Алина Черненко
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