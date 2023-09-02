В США заявили о возможности полного уничтожения Техаса «Сарматом»

MWM: стратегический ракетный комплекс «Сармат» может полностью уничтожить Техас

Стратегический ракетный комплекс «Сармат» может полностью уничтожить Техас или похожую по размерам территорию. Об этом заявили обозреватели американского журнала Military Watch Magazine, посвященного вооружениями и вопросам обороны.

По мнению авторов журнала, постановка комплекса «Сармат» на дежурство увеличивает и без того имевшееся преимущество России в сфере стратегических вооружений.

«Арсенал американских межконтинентальных баллистических ракет, безусловно, самый старый и наименее совершенный в мире. Он состоит из ракет Minuteman III 1970-х годов», — убеждены военные эксперты.

Также авторы журнала отметили, что появление «Сармата» в числе вооружений Российской армии произошло на фоне участившихся сообщений о возможном открытом противостоянии России и НАТО.

Российский стратегический ракетный комплекс РС-28 «Сармат» с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой поставлен на боевое дежурство 1 сентября. Жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования Р-28 «Сармат» оснащена 10-тонной боевой нагрузкой и способна преодолевать около 16 тысячи километров.