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03:36, 3 сентября 2023Бывший СССР

Белоруссия увеличила экспортную пошлину на нефть

Белоруссия с 1 сентября повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Nick Oxford / Reuters

Белоруссия с 1 сентября повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. Постановление правительства опубликовали на национальном правовом интернет-портале республики.

Из документа следует, что ставки на сырую нефть, мазут, нефтяной битум, вазелин, парафин и отработанные нефтепродукты повысились до 21,4 доллара за тонну. Прямогонный бензин подорожал до 11,7 доллара за тонну. 6,4 доллара за тонну теперь составляет ставка за товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы и смазочные масла.

Ранее власти Белоруссии подняли стоимость транзита нефти через территорию своей страны. Причиной эксперты назвали тот факт, что объемы транзита нефти через Белоруссию по нефтепроводу «Дружба» существенно снизились, в результате чего затраты на прокачку каждой тонны значительно выросли.

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    Александра Синицына
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