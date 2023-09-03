Армия Судана сообщила о контроле над ключевой базой бронетанковых сил страны

Армия Судана сообщила о взятии под контроль ключевой базы бронетанковых сил страны, расположенной на юге столицы, города Хартума, передает ТАСС.

Отмечается, что силы быстрого реагирования вытеснены из ближайших районов базы по периметру в районе Эль-Шаджара. Вооруженные силы республики продолжают наносить авиаудары по позициям противника.

Ранее стало известно, что Судан настигла тяжелая гуманитарная ситуация из-за продолжающейся гражданской войны между армией и Силами быстрого реагирования (СБР). «Условия на местах становятся все хуже. Около 20 миллионов суданцев сталкиваются с острой нехваткой продовольствия. Около 14 миллионов детей не имеют доступа к базовым услугам, включая образование и медицинскую помощь, например вакцинацию», — сказано в материале.