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16:15, 3 сентября 2023Экономика

В Турции заявили об идее ООН начать переговоры о разморозке активов России

Sabah: ООН хочет начать переговоры о разморозке активов российских компаний

Фото: lev radin / Shutterstock / Fotodom

Новые предложения ООН по возобновлению зерновой сделки содержат идею о начале переговоров по разморозке активов российских производителей продовольствия, чьи активы сейчас заблокированы Европой. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила турецкая газета Sabah.

По данным издания, в пакете инициатив международной организации также есть предложение вновь подключить Россельхозбанк к системе SWIFT. Кроме того, ООН предлагает запустить процесс оценки ущерба поврежденных трубопроводов, по которым ранее транспортировали аммиак.

Помимо этого, издание пишет, что в пакете есть предложение ООН о шагах по решению проблем со страхованием российских судов, перевозящих продовольствие.

17 июля Россия заявила о выходе из зерновой сделки. Через несколько дней президент Владимир Путин сообщил, что ни одно из российских условий для продления инициативы не было выполнено. По его словам, речь шла о выводе из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки.

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    Евгения Куликова
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