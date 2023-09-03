Российский разведчик рассказал об уничтожении техники ВСУ под Соледаром

Военные РФ 200-й бригады ЮВО круглосуточно уничтожают технику ВСУ под Соледаром

Российские операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) круглосуточное наблюдают за подъездными путями у линии фронта под Соледаром и при обнаружении техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожают ее еще на подходе. Об этом рассказал РИА Новости разведчик 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск.

«Мы замечаем технику еще до того момента, как она успевает подойти на позиции, высадить пехоту или открыть огонь по нашим позициям. Соответственно, на корню мы ее уничтожаем, как только сразу замечаем», — заявил военный.

По его словам, в данный момент ВСУ не ведут крупномасштабных наступательных действий, предпочитая контратаки малыми группами на отдельных участках.

Ранее российские военные поразили блиндаж ВСУ FPV-дроном недалеко от Соледара. Разведка 200-й бригады Вооруженных сил РФ рядом с украинским наблюдательным пунктом определила блиндаж, в который периодически прятался личный состав ВСУ во время работы БПЛА и артиллерии.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.