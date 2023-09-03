Стало известно об утечке секретной информации о военных объектах Великобритании

Mirror: в сеть утекли тысячи страниц данных о военных объектах Великобритании

В сеть утекли тысячи страниц данных о военных объектах Великобритании, которые могли бы помочь преступникам проникнуть на базу атомных подводных лодок HMNB Clyde, лабораторию химического оружия в Портон-Дауне и пункт перехвата информации центра правительственной связи. Об этом сообщает британская газета Mirror.

Информация попала в сеть в результате хакерской атаки. Британская сторона уверена, что утечку организовала связанная с Россией группа LockBit.

Ранее Министерство юстиции США объявило в розыск российского хакера Михаила Матвеева, а Госдеп назначил награду в 10 миллионов долларов за информацию, которая помогла бы его поймать. Матвеева обвиняют в связях сразу с тремя киберпреступными группировками (Babuk, LockBit и Hive), каждая из которых хорошо известна за пределами России, а особенно — в США. Все они управляли программами-вымогателями, которыми заражали системы жертв (как правило, крупных компаний), блокировали доступ к ним, после чего требовали выкуп за разблокировку.