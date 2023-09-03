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02:37, 3 сентября 2023Ценности

Кортеж из 14 Rolls-Royce со свадьбы в Чечне попал на видео

В Чечне засняли свадебный кортеж из 14 Rolls-Royce стоимостью 1 млрд рублей

«Лента дня» / Telegram

В Чечне засняли на видео свадебный кортеж из 14 автомобилей Rolls-Royce, в общей сложности эти машины стоят около одного миллиарда рублей. Кадрами поделился в сети восторженный свидетель происходящего, их опубликовали в Telegram-канале «Лента дня».

Помимо Rolls-Royce, в сопровождении также приняли участие несколько Mercedes-Benz и наездники в национальных костюмах верхом на лошадях. Автор видео здоровался с проезжающими мимо людьми на дорогих машинах, вел подсчет Rolls-Royce в реальном времени и очень эмоционально восхищался увиденным.

«Крутая свадьба», — заключил мужчина с камерой.

Ранее в Чечне по поручению главы республики Рамзана Кадырова утвердили нормы проведения свадеб. «Любые излишества, не соответствующие ни исламу, ни чеченским адатам, строго запрещены», — подчеркнули в Духовном управлении мусульман Чечни.

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    Александра Синицына
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