В Госдуме отвергли призыв Зеленского о выводе российских войск из Крыма

Депутат Ивлев отверг призыв Зеленского о выводе российских войск из Крыма

Россия никогда не отдаст Крымский полуостров ни дипломатическим, ни военным путем. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, пишет РИА Новости.

Военный прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что вопрос «деоккупации» Крыма можно решать дипломатическим или военным путем.

Ивлев отверг призыв Зеленского о выводе российских войск из Крыма. Он напомнил, что жители Крыма добровольно вошли в Россию, проголосовав на референдуме. «Во-вторых, ни дипломатическим, ни военным путем Россия никогда не отдаст своей территории», — подчеркнул он. Генерал-майор добавил, что защита граждан России, культуры — главное для страны.

Ранее обозреватель Sussidiario Джанандреа Гайани заявил, что план Зеленского о выводе российских войск из Крыма без боя абсолютно нереален.