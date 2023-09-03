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22:01, 3 сентября 2023Россия

В Госдуме отвергли призыв Зеленского о выводе российских войск из Крыма

Депутат Ивлев отверг призыв Зеленского о выводе российских войск из Крыма
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Россия никогда не отдаст Крымский полуостров ни дипломатическим, ни военным путем. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, пишет РИА Новости.

Военный прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что вопрос «деоккупации» Крыма можно решать дипломатическим или военным путем.

Ивлев отверг призыв Зеленского о выводе российских войск из Крыма. Он напомнил, что жители Крыма добровольно вошли в Россию, проголосовав на референдуме. «Во-вторых, ни дипломатическим, ни военным путем Россия никогда не отдаст своей территории», — подчеркнул он. Генерал-майор добавил, что защита граждан России, культуры — главное для страны.

Ранее обозреватель Sussidiario Джанандреа Гайани заявил, что план Зеленского о выводе российских войск из Крыма без боя абсолютно нереален.

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    Марина Совина
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