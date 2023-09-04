Россиянам назвали бюджетный аналог подорожавших Египта и Таиланда

АТА: отдых в Турции осенью обойдется в 105 тысяч рублей на двоих

Бюджетным аналогом подорожавшим осенним направлениям отдыха для россиян может стать Турция. Об этом «Радиоточке НСН» рассказала исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова.

«Начиная с октября, Турция станет самым доступным направлением, там начинается зимний сезон», — пояснила эксперт. По ее словам, неделя в трехзвездочном отеле «все включено» обойдется путешественникам в 105 тысяч рублей на двоих с учетом билетов, трансфера и страховки.

Ранее россиянам назвали популярные туристические направления, которые подорожают на 10-30 процентов в октябре-ноябре. Среди них Египет, Таиланд и Дубай. Цены вырастут из-за курса валют, а также подорожания билетов и отелей.

