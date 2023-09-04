Следственный комитет начал проверку из-за напавшей на ребенка стаи собак

В Екатеринбурге СК организовал проверку из-за агрессивной стаи бродячих собак

В Екатеринбурге российские следователи организовали проверку из-за агрессивной стаи бродячих собак, обитающей в микрорайоне «Семь ключей». Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, причиной проверки стала публикация в СМИ, согласно которой агрессивные животные регулярно, на протяжении длительного времени, нападают на местных жителей и домашних животных. В результате одного из нападений бродячих животных пострадал малолетний ребенок. Следователями принимаются меры к установлению всех обстоятельств случившегося.

24 июля президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает самовыгул домашних животных, в том числе собак и кошек, вне специально отведенных для этого мест.