Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:23, 5 сентября 2023Мир

В США рассказали о позиции палаты представителей по импичменту Байдена

Конгрессвуман Грин: палата представителей поддержит запуск импичмента Байдену
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Live Oak / Reuters

Большинство членов палаты представителей США проголосуют за начало расследования в рамках процедуры импичмента президенту страны Джо Байдену. Такое мнение выразила конгрессвуман Марджори Тейлор Грин в соцсети X (бывший Twitter).

По ее словам, эту инициативу поддерживает достаточное количество конгрессменов для запуска расследования в сентябре.

Ранее Грин анонсировала голосование по импичменту Байдена. Она отметила, что американский лидер должен, в частности, представить все коммуникации от его имени или псевдонимов, а также предъявить банковские выписки, источники дохода, журнал посетителей и подробности встреч из его дома в штате Делавэр.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали последствия использования «Кинжалов» на Су-34 в СВО

    Эстонскую молодежь призвали воздержаться от поездок в Россию

    Названа причина не вмешиваться взрослым в детские конфликты

    В США рассказали о позиции палаты представителей по импичменту Байдена

    Овечкин оценил отъезд Месси в США

    Обнаружена потенциальная дважды взорвавшаяся сверхновая

    В Москве обнаружили спрятанный в портфеле беспилотник кустарного производства

    Путин поручил расширить программу промышленной ипотеки

    Боец ВСУ рассказал о подрывах украинских военных на минах времен Второй мировой

    Украина отказалась идти на уступки по зерновой сделке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости