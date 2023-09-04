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15:49, 4 сентября 2023Ценности

Ида Галич снялась в откровенном боди

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Российская блогерша и ведущая Ида Галич снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 33-летняя инфлюэнсерша позировала в боди темно-зеленого оттенка, которое подчеркивало ее фигуру и частично обнажало ягодицы. Также она уложила волосы в пучок, закрепив их с помощью заколки-краба, и нарастила длинные серебристые ногти.

При этом блогерша указала, что параметры ее фигуры вновь изменились. «Из Саратова в Екатеринбург привезено 1,5 килограмма», — заявила она.

В августе сообщалось о секрете недавнего похудения Галич. Знаменитость делилась подробностями личного рациона, который назвала «БМПП — более-менее правильное питание». В частности, на завтрак телезвезда чаще всего ест овощи, яйца и содержащие белок продукты, например курицу.

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    Карина Черных
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