Турист поранил ногу в Турции, пошел к врачу и заплатил 100 тысяч рублей

Turizm Guncel: турист заплатил 100 тысяч рублей за лечение пореза в Турции

Турист поранил ногу на отдыхе в Турции, пошел к врачу и заплатил больше 100 тысяч рублей за лечение пореза. Об этом сообщило издание Turizm Guncel.

Уточняется, что отдыхающий из Германии Ганс Георг Шух (Hans Georg Shuch) прибыл с семьей и друзьями в Сиде. Во время вечерней прогулки по пляжу он переходил мост, и его нога провалилась между гнилыми досками.

Мужчина сразу обратился в местную частную больницу. Ему промыли раны, наложили шесть швов и перевязали ногу. За эти процедуры туристу выставили счет на сумму 28 тысяч турецких лир (более 100 тысяч рублей). По словам Шуха, из-за необоснованно высокой стоимости медицинских услуг отпуск для него «обернулся ядом».

Ранее российский турист порезался стеклом в ванной отеля в Турции, когда отодвигал дверцу душевой кабины. В итоге администрация отеля обязала отдыхающего заплатить больше 20 тысяч рублей.

