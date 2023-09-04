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20:52, 4 сентября 2023Бывший СССР

Командующим миротворцами в Карабахе назначили генерала Кулакова

Минобороны РФ: командующим миротворцами в Карабахе назначили генерала Кулакова
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Командующим российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе назначили генерал-майора Кирилла Кулакова. Об этом сообщило Минобороны России.

«Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. С 3 сентября 2023 года командование Российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе возложено на генерал-майора Кулакова Кирилла Денисовича», — заявили в оборонном ведомстве.

Ранее издание Armenpress сообщало о назначении Кулакова. Как стало известно журналистам, бывший командующий группировкой Александр Ленцов, назначенный на эту должность в апреле 2023 года, был снят со своего поста. С 2017 года Кулаков занимал должность главы Казанского высшего военного командного училища.

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    Кристина Есикова
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