Минобороны РФ: командующим миротворцами в Карабахе назначили генерала Кулакова

Командующим российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе назначили генерал-майора Кирилла Кулакова. Об этом сообщило Минобороны России.

«Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. С 3 сентября 2023 года командование Российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе возложено на генерал-майора Кулакова Кирилла Денисовича», — заявили в оборонном ведомстве.

Ранее издание Armenpress сообщало о назначении Кулакова. Как стало известно журналистам, бывший командующий группировкой Александр Ленцов, назначенный на эту должность в апреле 2023 года, был снят со своего поста. С 2017 года Кулаков занимал должность главы Казанского высшего военного командного училища.