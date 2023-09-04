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19:06, 4 сентября 2023Силовые структуры

Членов банды из КНР отправили в колонию за вымогательства и похищения туристов

В Петербурге суд вынес приговор иностранцам, похищавшим соотечественников

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор шестерым гражданам Китайской Народной Республики (КНР), которые похищали соотечественников и вымогали у них деньги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Иностранных граждан признали виновными по статьям 126 («Похищение человека») и 163 («Вымогательство») Уголовного кодекса РФ и назначили им наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет колонии строгого режима.

Установлено, что в период с 1 июня по 14 августа 2020 года Лю Дзюнь с целью получения прибыли от противоправных действий создал ОПГ, куда привлек остальных фигурантов — Фэна Сяочуна, У Цзяхуэя, Чжана Шаофэна, Чжэна Юнсяна, Чжана Юэ. Они похищали соотечественников, применяя к ним физическое насилие, после чего под предлогом возвращения вымышленного долга избивали. Таким образом они получили от потерпевших туристов более трех миллионов рублей.

Вину фигуранты дела признали частично.

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    Олеся Мицкевич
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