Вертолеты Ка-52 и Ми-35 ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным лиманом

Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-35 Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт украинских войск на краснолиманском направлении. Об этом рассказали в министерстве обороны, пишет РИА Новости.

Как добавили в ведомстве, российские войска применили управляемые и неуправляемые ракеты. В Вооруженных силах (ВС) России отметили, что в том числе их пуски производились с кабрирования. В результате были поражены боевые бронированные машины и живая сила Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Летчики Ка-52 и Ми-35 смогли обойти противовоздушную систему (ПВО) Украины на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности.

31 августа начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш подтвердил потерю двух украинских многоцелевых вертолетов Ми-8 в Донбассе.