Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:51, 4 сентября 2023Бывший СССР

ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным лиманом

Вертолеты Ка-52 и Ми-35 ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным лиманом

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-35 Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт украинских войск на краснолиманском направлении. Об этом рассказали в министерстве обороны, пишет РИА Новости.

Как добавили в ведомстве, российские войска применили управляемые и неуправляемые ракеты. В Вооруженных силах (ВС) России отметили, что в том числе их пуски производились с кабрирования. В результате были поражены боевые бронированные машины и живая сила Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Летчики Ка-52 и Ми-35 смогли обойти противовоздушную систему (ПВО) Украины на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности.

31 августа начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш подтвердил потерю двух украинских многоцелевых вертолетов Ми-8 в Донбассе.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Российский истребитель применил ракету «Кинжал» в ходе спецоперации

    Неймар описал выступление Месси за ПСЖ словами «прошел через ад»

    Мужчина переехал в новый дом и столкнулся с пугающей находкой

    ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным лиманом

    Альтернативы зерновой сделке без участия России назвали небезопасными

    Российские военные поразили пункт управления ВСУ под Времевкой

    Раскрыты тренды на цвета осенью и зимой 2023-2024 годов

    Малышева перечислила опасные осенние заболевания

    Военкор рассказал о наблюдении ВСУ за подбитой техникой с помощью дронов

    В США заявили о создании неумеющей воевать армии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости