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10:47, 31 августа 2023Бывший СССР

ВСУ рассказали о потере двух Ми-8 в Донбассе

В ВСУ подтвердили потерю двух вертолетов Ми-8 в Донбассе

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илья Евлаш подтвердил потерю двух украинских многоцелевых вертолетов Ми-8 в Донбассе. Его комментарий приводит «РБК-Украина».

По словам Евлаша, авария произошла в Краматорском районе, однако причины ее неизвестны. «Да, действительно, произошла авиакатастрофа с участием двух вертолетов Ми-8. Они находились на боевой задаче», — сказал он.

Начальник пресс-службы сообщил, что в настоящее время следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Предварительно известно, что спасти шесть летчиков не удалось.

Ранее сообщалось, что 25 августа в Житомирской области во время тренировочного полета столкнулись два украинских самолета. Спасти летчиков не удалось. Причиной аварии могла стать техническая поломка.

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    Варвара Кошечкина
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