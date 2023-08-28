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13:51, 28 августа 2023Бывший СССР

На Украине рассмотрят разные версии крушения самолетов в Житомирской области

ГБР: причиной аварии самолетов в Житомирской области может быть поломка

Фото: Ministry of Defense of Ukraine / Wikimedia

Причиной аварии двух самолетов Л-39 в Житомирской области может техническая поломка, однако рассматриваются и другие версии крушения. Об этом заявили в Госбюро расследований Украины, передает «Укринформ».

Как рассказала советник по коммуникации ГБР Татьяна Сапьян, предварительно причиной крушения двух самолетов рассматривалось нарушение правил полетов или подготовки к ним. Но следствие рассматривает и такие варианты, как техническая поломка, ошибка пилотов или нарушения при организации полетов.

Для того чтобы выяснить, какая версия основная, надо провести ряд экспертиз и расшифровать «черные ящики». Сейчас известно, что самолеты столкнулись при выполнении разворота.

25 августа, во время тренировочного полета, произошло крушение двух самолетов. Спасти летчиков не удалось.

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    Александр Слабиев
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