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20:14, 4 сентября 2023Ценности

Блогерша перечислила пять удешевляющих внешний вид вещей

Фото: Sherise Van Dyk / Unsplash

Блогерша Антония Хайем перечислила пять вещей, которые удешевляют внешний вид. Соответствующий ролик она опубликовала в TikTok.

В первую очередь юзерша с никнеймом antoniahigham, чей блог насчитывает 475 тысяч подписчиков, назвала вышедшую из моды одежду. Так, в список вошли вещи с леопардовым и другими животными принтами, а также платья с многочисленными вырезами.

Помимо этого, инфлюэнсерша обратила внимание пользователей сети на неухоженные волосы. По ее словам, важно следить за секущимися концами и вовремя их отстригать. Кроме того, она подчеркнула, что дизайн на ногтях утратил свою популярность.

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Среди прочего, Хайем отметила неуместность резинок для волос на запястье. В заключение блогерша добавила, что весь образ способен испортить неприятный запах изо рта.

В августе стилистка и блогерша Дейдра раскрыла зрелым женщинам способы выглядеть визуально моложе с помощью одежды. В первую очередь эксперт рассказала, что представительницам женского пола старше 50 лет стоит внимательнее относиться к выбору мешковатых вещей.

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    Екатерина Ештокина
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