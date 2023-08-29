Стилистка раскрыла способы выглядеть визуально моложе с помощью одежды

Стилистка и блогерша Дейдра (фамилия неизвестна) раскрыла зрелым женщинам способы выглядеть визуально моложе с помощью одежды. Соответствующий материал публикует Еxpress.co.uk.

В первую очередь эксперт рассказала, что представительницам женского пола старше 50 лет стоит внимательнее относиться к выбору мешковатых вещей. По ее словам, в данных изделиях можно выглядеть привлекательно, если грамотно использовать аксессуары. Специалистка заявила, что ремень в области талии преобразит любое бесформенное изделие, в том числе платье-рубашку или тунику.

Помимо этого, Дейдра посоветовала тщательно подбирать головные уборы. «Шляпы выглядят невероятно гламурно, однако они как минное поле. Для более формальных мероприятий больше всего подходят асимметричные формы такого аксессуара. Для повседневных выходов стоит обратить внимание на шляпы-федоры», — уточнила она, отметив, что последний головной убор подчеркнет черты лица и удачно дополнит образ.

Ранее российская стилистка Лена Червова назвала пять удешевляющих мужскую внешность деталей. По словам специалистки, испортить образ способны тонкие джемперы, а также облегающие рубашки и футболки, которые подчеркивают недостатки фигуры.