Риск скачка нефтяных цен до 126 долларов оценили

Аналитик Русяев: Цены на нефть будут колебаться от 80 до 95 долларов из-за войны в Иране

Положение дел, сложившееся в Ормузском проливе, приведет к тому, что цены на нефть на этой неделе будут колебаться в интервале от 80 до 95 долларов за баррель. Такой прогноз сделал бизнес-консультант Илья Русяев. Его процитировали «Известия».

По мнению эксперта, котировки будут резко меняться вслед за появлением очередных новостей из региона. Наблюдаемый рост котировок объясняется фактическим прекращением перемирия между США и Ираном, за которым последовала остановка судоходства через Ормузский пролив. Кроме того, сыграл свою роль возросший риск ударов хуситов по кораблям в Красном море.

Русяев не исключил, что полное перекрытие пролива может привести к скачку нефтяных цен до годового максимума 126 долларов, однако в случае подтвержденной сделки с открытием пролива они могут спикировать ниже 75 долларов.

По словам генерального директора «Альфа-Форекс» Гузель Проценко, нефть может подорожать до 100 долларов за баррель из-за эскалации конфликта в Ормузском проливе. Она считает, что уже произошедший скачок цен отражает спекулятивный всплеск и неопределенность участников рынка с поставками энергоресурсов крупнейшим потребителям в Юго-Восточной Азии и Западной Европе.