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15:40, 4 сентября 2023Россия

В российском городе детсадовцев отправили раздавать приглашения на выборы

В Новокузнецке воспитанников детсада отправили раздавать приглашения на выборы

Фото: Ярослав Беляев / ТАСС

В Новокузнецке воспитанников детского сада №41 отправили раздавать приглашения на выборы. Об этом сообщила изданию «Подъем» руководитель волонтерского сообщества «Добрята», член участкового избиркома и воспитатель дошкольного учреждения Анастасия Нечаева.

Нечаева пояснила, что привлечение дошколят к раздаче в российском городе — личная задумка. «Завтра у нас еще одна акция — в парке Гагарина. У нас там вторсырье будут собирать. <...> Очень положительно реагировали граждане, которым мы вручали», — поделилась она.

Родители детей и руководители дошкольного учреждения не были против ее идеи. Другие воспитатели назвали эту акцию патриотическим воспитанием.

Ранее сообщалось, что в детсаду в Красноярске физрук закидала воспитанников мячами из-за отказа маршировать. После скандала педагог уволилась.

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    Анна Щербакова
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