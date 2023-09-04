В российском городе детсадовцев отправили раздавать приглашения на выборы

В Новокузнецке воспитанников детсада отправили раздавать приглашения на выборы

В Новокузнецке воспитанников детского сада №41 отправили раздавать приглашения на выборы. Об этом сообщила изданию «Подъем» руководитель волонтерского сообщества «Добрята», член участкового избиркома и воспитатель дошкольного учреждения Анастасия Нечаева.

Нечаева пояснила, что привлечение дошколят к раздаче в российском городе — личная задумка. «Завтра у нас еще одна акция — в парке Гагарина. У нас там вторсырье будут собирать. <...> Очень положительно реагировали граждане, которым мы вручали», — поделилась она.

Родители детей и руководители дошкольного учреждения не были против ее идеи. Другие воспитатели назвали эту акцию патриотическим воспитанием.

Ранее сообщалось, что в детсаду в Красноярске физрук закидала воспитанников мячами из-за отказа маршировать. После скандала педагог уволилась.