В российском городе детсадовцев отправили раздавать приглашения на выборы
В Новокузнецке воспитанников детского сада №41 отправили раздавать приглашения на выборы. Об этом сообщила изданию «Подъем» руководитель волонтерского сообщества «Добрята», член участкового избиркома и воспитатель дошкольного учреждения Анастасия Нечаева.
Нечаева пояснила, что привлечение дошколят к раздаче в российском городе — личная задумка. «Завтра у нас еще одна акция — в парке Гагарина. У нас там вторсырье будут собирать. <...> Очень положительно реагировали граждане, которым мы вручали», — поделилась она.
Родители детей и руководители дошкольного учреждения не были против ее идеи. Другие воспитатели назвали эту акцию патриотическим воспитанием.
Ранее сообщалось, что в детсаду в Красноярске физрук закидала воспитанников мячами из-за отказа маршировать. После скандала педагог уволилась.