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15:17, 4 сентября 2023Интернет и СМИ

Собчак осудила шутки в КВН

Собчак словами «загнивает уже не Запад» осудила КВН за шутку о трансгендерах

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» поиронизировала над выступлением команды КВН «Красный лис».

Собчак опубликовала фрагмент номера команды. На видео участница «Красного лиса» Алена Пономарева исполняет песню, в которой шутит над неким выдуманным трансгендером. «Трансгендер Антон так и не понял, он она или он. Не самый лучший парень на свете», — спела Пономарева. После композиции между ней и капитаном команды Романом Головиным происходит шуточный диалог, в котором звучит мысль о том, что депутатам Государственной думы не обязательно обладать особыми профессиональными навыками.

«Кажется, конечно, что загнивает у нас уже совсем не Запад», — осудила прозвучавшие шутки Собчак. Она сочла, что «Красный лис» выбрал те темы для номера, над которыми «можно смеяться». Кроме того, журналистка высказалась о выступлении словами «на федеральном ТВ все стабильно».

Ранее Собчак уличила россиян в интересе к скандальным интервью. Так, журналистка заявила, что ее документальный фильм о детях с особенностями здоровья набрал меньше просмотров с YouTube, чем запись беседы с актером Алексеем Паниным. Собчак выразила мнение, что она является зеркалом тех процессов, которые происходят с аудиторией.

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