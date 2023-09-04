Побег пятилетнего мальчика из российского детсада попал на видео

Побег пятилетнего мальчика из детсада в Красноярске попал на видео

В Октябрьском районе Красноярска пятилетний мальчик сбежал из детского сада, инцидент попал на видео. Кадры публикует пресс-служба прокуратуры российского региона в Telegram-канале.

Ребенок убежал со двора во время прогулки. Территорию он покинул через калитку, позвонив в домофон. Отреагировав на звонок, охранник увидел пустой монитор, но открыл дверь, полагая, что выходят родители. Воспитанник около 50 минут гулял по городу.

«На проезжей части дороги в сторону Плодово-Ягодной станции ребенка обнаружила проезжающая мимо женщина и передала его правоохранителям», — говорится в заявлении надзорного ведомства.

В детсаду пропажу заметили только через час, еще спустя час заведующая сообщила о произошедшем в полицию. Прокуратура завела уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Похожий инцидент произошел в Красноярске в декабре 2022 года. Шестилетний мальчик перелез через забор и сбежал из детского сада на улице Красномосковской, 36.