Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:13, 4 сентября 2023Россия

Минобрнауки пообещало обновлять курсы военной подготовки

Минобрнауки пообещало своевременно обновлять курсы основ военной подготовки

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Специалисты будут своевременно обновлять курс военной подготовки с учетом новинок в военных технологиях. Это пообещал замглавы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев, его цитирует РИА Новости

«Конечно, этот курс живой, ему надо обновляться по мере того, как новые технологии будут проникать в военную сферу и, естественно, мы просто обязаны знакомить студентов с новинками и осваивать эти новинки, поэтому, конечно, в будущем, курс не остановится в своем развитии», — сказал заместитель министра.

Начальная военная подготовка (НВП) — это курс, во время которого учеников 10-х и 11-х классов обучат основам воинского дела и воинской службы. При этом отдельного предмета «Начальная военная подготовка» не введут: модуль «Элементы начальной военной подготовки» будут преподавать в рамках уроков основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Занятия будут внеурочными.

В России уже выпустили первый учебник по основам военной подготовки для вузов. По словам помощника президента Владимира Мединского, в стране также готовится учебник по военной истории для учителей.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о планах Эрдогана предложить посредничество по Украине

    Американский Zumwalt начнет получать гиперзвуковое оружие

    Официант принял юбку блогерши за тряпку для мытья посуды и выбросил в мусор

    Москвичей предупредили о дождях и похолодании

    Следственный комитет начал проверку из-за напавшей на ребенка стаи собак

    Названы города России с самым подорожавшим вторичным жильем

    В США предупредили об опасности объявления импичмента Байдену

    Пророссийские хакеры провели операции против пособников Украины

    На Западе назвали дипломатические последствия от сброса воды с Фукусимы

    Мужчина пожаловался на проблемы в постели после покупки собаки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости