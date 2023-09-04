Минобрнауки пообещало обновлять курсы военной подготовки

Минобрнауки пообещало своевременно обновлять курсы основ военной подготовки

Специалисты будут своевременно обновлять курс военной подготовки с учетом новинок в военных технологиях. Это пообещал замглавы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев, его цитирует РИА Новости

«Конечно, этот курс живой, ему надо обновляться по мере того, как новые технологии будут проникать в военную сферу и, естественно, мы просто обязаны знакомить студентов с новинками и осваивать эти новинки, поэтому, конечно, в будущем, курс не остановится в своем развитии», — сказал заместитель министра.

Начальная военная подготовка (НВП) — это курс, во время которого учеников 10-х и 11-х классов обучат основам воинского дела и воинской службы. При этом отдельного предмета «Начальная военная подготовка» не введут: модуль «Элементы начальной военной подготовки» будут преподавать в рамках уроков основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Занятия будут внеурочными.

В России уже выпустили первый учебник по основам военной подготовки для вузов. По словам помощника президента Владимира Мединского, в стране также готовится учебник по военной истории для учителей.

