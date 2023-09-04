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18:40, 4 сентября 2023Мир

Шойгу прокомментировал возможность военных учений России с КНР и КНДР

Министр обороны РФ Шойгу: возможность военных учений с КНР и КНДР обсуждается

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что возможность совместных военно-морских учений с КНР и КНДР обсуждается. Его комментарий приводит ТАСС.

«Мы обсуждаем со всеми это [возможность военных учений], в том числе и с КНДР. Почему нет? Это наши соседи. Конечно, обсуждалась [такая возможность]», — отметил глава оборонного ведомства.

Шойгу также добавил, что РФ уже проводит с китайскими коллегами не просто учения, а совместное патрулирование стратегических бомбардировщиков и совместное патрулирование морских ракетоносцев, которое стало носить системный характер.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Шойгу лично предложил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну провести военно-морские учения двух стран с участием КНР. На данный момент неизвестно, принял ли Ким это предложение. В случае их проведения они станут первыми крупномасштабными учениями для КНДР со времен Корейской войны 1950-1953 годов.

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    Максим Габриелян
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