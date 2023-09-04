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13:20, 4 сентября 2023Россия

В Москве стартовал прием заявок на конкурс экологических инноваций

Собянин объявил о старте приема заявок на конкурс экологических инноваций

Фото: Евгений Дудин / Коммерсантъ

В столице стартовал прием заявок на конкурс экологических инноваций. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Начинаем прием заявок на первый технологический конкурс инноваций "Зеленая Москва"», — объявил градоначальник.

В конкурсе могут принять участие российские стартапы, создающие решения и технологии в области защиты окружающей среды. Собянин уточнил, что после успешного тестирования лучшие проекты могут появиться на предприятиях и в городе.

Партнерами конкурса стали крупнейшие российские компании — «РТ-инвест», РЖД, МТС, НЛМК и «Корпорация Экополис», которые заинтересованы в решениях для умной сортировки отходов, технологий для умного города, очистительного оборудования, возобновляемой энергии и технологий 5G в области экологии.

Подать заявку на участие можно на сайте Агентства инноваций Москвы до 8 октября.

Собянин отметил, что за два года в столице провели 26 технологических конкурсов в разных сферах. Проектам удалось привлечь около 1,3 миллиарда рублей.

Ранее мэр сообщил, что в Москве введут новые меры поддержки социального предпринимательства. Представители малого и среднего бизнеса смогут получить гранты до трех миллионов рублей.

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    Варвара Родикова
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