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16:22, 4 сентября 2023Силовые структуры

Обвиняемый в разбое попытался сбежать из российского СИЗО

В Сургуте арестант попросился на рентген в больницу и попытался сбежать

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Сургуте 43-летний арестованный мужчина попытался сбежать из СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным ведомства, фигурант пожаловался на боль в правом плече и попросил отвезти его на рентген. Просьбу мужчины удовлетворили: вечером под конвоем его повезли в городскую клиническую травматологическую больницу. Однако когда врач вышел из кабинета, чтобы сделать снимок, россиянин убежал. На улице его настигли конвоиры, но тогда мужчина стал бить сотрудника заточкой в плечо. Фигуранта удалось остановить.

Отмечается, что он попал в СИЗО по обвинению в разбое, совершенном группой лиц. Ранее он уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, разбойное нападение, разбой и кражу Теперь ему грозит новый срок, в том числе за побег и нападение на правоохранителя.

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    Екатерина Власова
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