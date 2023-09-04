Обвиняемый в разбое попытался сбежать из российского СИЗО

В Сургуте арестант попросился на рентген в больницу и попытался сбежать

В Сургуте 43-летний арестованный мужчина попытался сбежать из СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным ведомства, фигурант пожаловался на боль в правом плече и попросил отвезти его на рентген. Просьбу мужчины удовлетворили: вечером под конвоем его повезли в городскую клиническую травматологическую больницу. Однако когда врач вышел из кабинета, чтобы сделать снимок, россиянин убежал. На улице его настигли конвоиры, но тогда мужчина стал бить сотрудника заточкой в плечо. Фигуранта удалось остановить.

Отмечается, что он попал в СИЗО по обвинению в разбое, совершенном группой лиц. Ранее он уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, разбойное нападение, разбой и кражу Теперь ему грозит новый срок, в том числе за побег и нападение на правоохранителя.