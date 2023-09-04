Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:33, 4 сентября 2023Силовые структуры

Столкнувшую правнука с балкона российскую пенсионерку отправили на лечение

На Урале пенсионерку, выбросившую 3-летнего правнука в окно, отправили лечиться

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

В городе Кушве Свердловской области 70-летнюю женщину, сбросившую со второго этажа своего трехлетнего правнука, отправили на принудительное лечение. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Пенсионерку признали больной психическим расстройством. Она не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

По данным ведомства, вечером 15 октября 2022 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, посадила мальчика на подоконник балкона на втором этаже и силой вытолкнула наружу. В результате ребенок упал с высоты 4,9 метра и ударился головой.

Прибывшие на место медики доставили мальчика в центральную больницу Кувшы. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а также ссадины лица, носа и мягких тканей грудной клетки. Пострадавший уже выписан из больницы.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости

    Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке

    Россияне пережили самый жаркий август в истории

    Порнозвезда опровергла популярный стереотип об индустрии

    В Китае официально подтвердили отказ Си Цзиньпина ехать на саммит G20

    Отсутствие Байдена на АСЕАН создаст проблемы для саммита

    Стало известно о пострадавшем при пожаре на яхте в Клязьминском водохранилище

    ВСУ получили дроны с искусственным интеллектом

    Потерявшуюся семилетнюю российскую девочку нашли

    Столкнувшую правнука с балкона российскую пенсионерку отправили на лечение

    Московские подростки попробовали себя в 200 профессиях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости