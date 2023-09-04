Папа Римский объяснил свои слова о великой России, за которые подвергся критике

Папа Римский Франциск объяснил, что слова о великой России, касались богатой культуры и исторического наследия страны. Об этом сообщает агентство ANSA.

Понтифик подчеркнул, что говорил о России не в географическом, а в культурном смысле. Он уточнил, что культура страны богата и прекрасна.

«Достаточно вспомнить о литературе, музыке, достаточно вспомнить [Федора] Достоевского, это все свидетельствует о зрелом гуманизме. Поэтому я говорил о наследии», — сообщил Франциск.

Ранее Папа Римский заявил, что русскую культуру нельзя отменять из-за политических проблем, она обладает огромной красотой и глубиной. За высказывание он подвергся критике со стороны представителей Украины.

