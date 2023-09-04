Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:57, 4 сентября 2023Мир

Папа Римский выступил против отмены русской культуры

Папа Римский: русскую культуру нельзя отменять из-за политических проблем

Фото: Vatican Media / Globallookpress.com

Русскую культуру нельзя отменять из-за политических проблем, она обладает огромной красотой и глубиной. Так прокомментировал свою речь на Всероссийской встрече католической молодежи Папа Римский Франциск, сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

«Русская культура обладает огромной красотой и глубиной, и ее не следует отменять из-за политических проблем. У них были темные годы в России, но наследие всегда оставалось», — заявил понтифик.

Он добавил, что говорил о величии России скорее в культурном, чем географическом смысле, поэтому «вспомнил то, чему учили в школе о Петре I и Екатерине II».

Ранее Папа Римский заявил, что Россия славится не только культурой, но и человечностью. «Вы наследники великой России, страны святых, царей, Петра I, Екатерины II, могучей и просвещенной Российской империи», — сказал Франциск, обращаясь к молодежи. Комментируя это заявление, представитель МИД Украины Олег Николенко назвал его «империалистической пропагандой».

Что думаешь? Оцени!
    Семен Александров
    Обсудить
    Последние новости

    Эрдоган предложил стать посредником в переговорах по Украине. Что ответил Путин и о чем договорились лидеры?

    Путин поручил отчитаться об использовании чиновниками отечественных автомобилей

    Раскрыт механизм потепления Арктики

    Декана российского транспортного института заподозрили в получении взяток

    Глава МИД Германии оговорилась и назвала украинское зерно кокаиновым

    Россиянкам с тонкими волосами назвали подходящие прически на осень

    Устроившие состязание по прыжкам в длину на стройке рабочие попали на видео

    Пять человек разбились на курорте Бали из-за сорвавшегося фуникулера

    Шойгу порассуждал об отставке министра обороны Украины

    Россиянам дали рекомендации по уходу за кожей осенью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости