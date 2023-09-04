Папа Римский выступил против отмены русской культуры

Папа Римский: русскую культуру нельзя отменять из-за политических проблем

Русскую культуру нельзя отменять из-за политических проблем, она обладает огромной красотой и глубиной. Так прокомментировал свою речь на Всероссийской встрече католической молодежи Папа Римский Франциск, сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

«Русская культура обладает огромной красотой и глубиной, и ее не следует отменять из-за политических проблем. У них были темные годы в России, но наследие всегда оставалось», — заявил понтифик.

Он добавил, что говорил о величии России скорее в культурном, чем географическом смысле, поэтому «вспомнил то, чему учили в школе о Петре I и Екатерине II».

Ранее Папа Римский заявил, что Россия славится не только культурой, но и человечностью. «Вы наследники великой России, страны святых, царей, Петра I, Екатерины II, могучей и просвещенной Российской империи», — сказал Франциск, обращаясь к молодежи. Комментируя это заявление, представитель МИД Украины Олег Николенко назвал его «империалистической пропагандой».