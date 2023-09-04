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14:34, 4 сентября 2023Моя страна

Участники велопробега на фестивале «Притяжение» проехали 80 километров

Участники велопробега на фестивале «Притяжение» в КЧР проехали 80 километров

Фото: Patrick Hendry / Unsplash

Велопробег, состоявшийся в рамках Всероссийского фестиваля «Притяжение», собрал свыше 50 участников. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителей оргкомитета, велосипедисты стартовали в Архызе, а финишировали в Хабезе. «Погода благоволит, благодаря чему мероприятие объединило более 50 любителей и профессионалов из разных регионов страны. Участники преодолели дистанцию порядка 80 км, большая часть которой пролегала по живописнейшим местам. Надеюсь, им удалось насладиться видами и приготовиться к лучшему отдыху в горах Карачаево-Черкесии», — отметили там.

Фестиваль «Притяжение» проходит на территории Карачаево-Черкесии с 19 августа. Ранее мероприятия фестиваля, в том числе лазерное шоу, выставка лошадей, пеший переход от Архыза к Белым водопадам, первый в регионе фестиваль воздушных шаров, прошли на «Медовых водопадах» и в городе Карачаевске.

Фестиваль завершится 16 сентября, в парке «Зеленый остров» Черкесска гостей ожидает гастрономический фестиваль с кухней народов Кавказа, выставка национальных подворий КЧР и туристический квест.

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    Варвара Кошечкина
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