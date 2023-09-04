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19:11, 4 сентября 2023Среда обитания

Европейцам стало не хватать съемных квартир

Bloomberg: в Европе рекордно подорожали съемные квартиры
СюжетСтавки по кредитам:

Фото: Valentino Rodriguez / Unsplash

Арендаторы во всех европейских странах столкнулись с острой нехваткой съемного жилья, а цены на аренду квартир рекордно выросли. Об этом сообщает Bloomberg.

«Арендная плата растет, и это особенно усложняет жизнь людям, у которых нет квартир в наследстве», — заявила Кристин Уайтхед, профессор экономики в Лондонской школе экономики.

Растущие ставки по ипотечным кредитам вынудили многих отказаться от покупки собственной недвижимости, из-за чего спрос на аренду жилья вырос. Кроме того, после пандемии коронавируса многие специалисты решили переехать в Париж, Берлин, Дублин и Лиссабон, таким образом увеличивая конкуренцию за съемное жилье. Отмечается, что тенденция резкого скачка арендной платы после пандемии коронавируса усугубляется небольшим размером европейских городов с высокой концентрацией исторической и малоэтажной застройки.

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Эксперты отмечают, что снимающие жилье жители европейских стран тратят на оплату аренды большую часть зарплаты. Если правительства не примут срочных мер в решении этого вопроса, в странах резко вырастет социальное неравенство.

Нехватка жилья особенно остро ощущается в Амстердаме, чему способствовал приток в этот город иностранцев — в 2022 году туда переехали 18 тысяч человек. В других крупных городах дела обстоят аналогично — так, население столицы Ирландии Дублина за последние десять лет выросло почти на 12 процентов.

В швейцарском Цюрихе доля вакантных площадей для аренды квартир составляет всего 0,07 процента, а очереди на просмотр квартир часто составляют более 100 человек. В настоящее время для желающих снять квартиру стало нормой приносить потенциальным арендодателям рекомендательные письма, контакты отдела кадров, выписки из банковского счета, а также вино и шоколад в подарок.

Во многих городах Восточной Европы нехватка жилья и резкий рост цен на аренду усугубляются притоком жителей Украины. Так, цены на съем жилья в Эстонии в 2022 году подскочили на 22 процента.

Ранее РИА Новости назвало европейские страны с самой дорогой ипотекой. Рейтинг возглавили Молдавия, Венгрия и Украина. При этом дешевле всего кредиты на жилье оказались во Франции, на Мальте и в Люксембурге.

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    Мария Черкасова
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