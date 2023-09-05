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09:27, 5 сентября 2023Мир

В ЕС выразили страх перед возможной победой Трампа на выборах

Politico: в ЕС выразили страх перед переизбранием Трампа на пост президента США

Фото: Reba Saldanha / Reuters

В Европейском союзе (ЕС) выразили страх перед возможным переизбранием бывшего американского лидера Дональда Трампа на пост президента США по итогам выборов в 2024 году. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на европейских экспертов и дипломатов.

По словам неназванного дипломата ЕС, европейские чиновники были напуганы мыслью о возвращении Трампа. Он рассказал, что «у всех на уме был один вопрос: что будет, если выборы пройдут неудачно?».

«Предстоящие месяцы будут очень важными для отношений между ЕС и США. Нам, определенно, нужно попытаться решить нерешенные вопросы», — сказала представитель лоббистской организации BusinessEurope Луиза Сантос.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что, согласно опросам, Трамп и действующий президент США Джо Байден оказались одинаково популярны у американских избирателей. За этих вероятных кандидатов готовы проголосовать по 46 процентов опрошенных американцев. Однако 8 процентов респондентов пока не определились в своих предпочтениях.

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    Семен Александров
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