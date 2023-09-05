Байден пожаловался на потерю дома

Байден заявил, что не может вернуться домой из-за службы безопасности

Американский президент Джо Байден пожаловался, что он не может вернуться домой, поскольку его «разворошили» службы безопасности. Об этом он рассказал журналистам, сводка встречи опубликована на сайте Белого дома.

Глава государства пообщался с репортерами после посещения церкви Святого Эдмунда в Рехобот-Биче. «Кстати, причина, по которой я здесь сегодня всего на один день... Я в отпуске. Нет, это не так. У меня нет дома, куда бы я мог пойти. Службы безопасности разворошили мой дом, в хорошем смысле, ради безопасности», — поделился он. По словам Байдена, ему больше было некуда пойти.

Ранее спикер палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти призвал провести голосование по началу расследования в рамках процедуры импичмента американского президента. Белый дом, в свою очередь, начал активно готовиться к возможному старту расследования.